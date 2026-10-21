Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti - Son Dakika
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Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti

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Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
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Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında son dakikalarda yediği gol, tribünde maçı izleyen Aziz Yıldırım’a büyük üzüntü yaşattı. Skorun 2-2’ye gelmesinin ardından Yıldırım ile Spor Bakanı’nın tepkileri kameralara yansıdı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamayarak galibiyet fırsatını kaçırdı.

AZİZ YILDIRIM BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Slavia Prag’ın maçın son bölümünde bulduğu beraberlik golü, tribünde karşılaşmayı takip eden Aziz Yıldırım’ı üzdü. Skorun 2-2’ye gelmesinin ardından Yıldırım’ın yaşadığı hayal kırıklığı tepkisine yansıdı.

TRİBÜNDEKİ TEPKİLER KAMERADA

Beraberlik golünün ardından Aziz Yıldırım ile Son Dakika'>Spor Bakanı’nın tribündeki tepkileri kameralara yansıdı. Fenerbahçe’nin iki farklı üstünlüğünü koruyamadığı mücadele, 2-2’lik skorla tamamlandı.

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    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    ikisi de monşer zihniyetli.! tabii o hakemler Türkiye'de ki hakemler değil.! onun için maçı kazanmak zor.! 0 0 Yanıtla
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