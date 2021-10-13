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Pınar Altuğ'dan flaş Tamer Karadağlı açıklaması - Son Dakika

Pınar Altuğ'dan flaş Tamer Karadağlı açıklaması

13.10.2021 01:22
Pınar Altuğ'dan flaş Tamer Karadağlı açıklaması

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı. Altuğ, Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın ile gerilim yaşayan eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı'ya destek çıktı. Altuğ, "Benim arkadaşım terbiyeli ve kadınlara karşı zarif biridir. Törende ağzınıza geleni söyleyemezsiniz" dedi. İşte Pınar Altuğ'un çarpıcı açıklamaları...

Altuğ, ödül törenlerinde önce ödülün alınması gerektiğini, konuşmanın çok kısa yapılmasının esas olduğunu ifade edip, eski rol arkadaşı Karadağlı'nın kadınlara saygılı zarif ve saygılı bir adam olduğunu söyledi.

"45 SANİYEDEN FAZLA KONUŞAMAZSINIZ"

Konunun cinsiyetçi bakış açısıyla değerlendirilmesini üzüntüyle karşıladığını söyleyen Pınar Altuğ, ödül törenlerinde kısa konuşulması gerektiğini savunup, "Bana çok saçma geliyor. Şöyle bir gerçek var, ödül törenlerinde çok insan ödül alır, sırası gelen çıkar ödülünü teslim alır, ardından ödülle teşekkür konuşması yapar.

Bu insana güç katar, o ödüldür savaştığınız şey, ödülle göstere göstere konuşursunuz. Konuşmanızı yapar inersiniz, bunun da belli süresi olmalıdır, sizden öncekiler ve sonrakiler de vardır. Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız mesela. Genelde sunucu tarafında oldum, her ödül almaya çıkana 'Biraz kısa tutar mısınız?' diye rica ederiz" şeklinde konuştu.

"TAMER'LE KONUŞUYORUZ VE İKİ GÜNDÜR GÜLÜYORUZ"

Olaydan sonra Tamer Karadağlı ile telefonda konuştuklarını belirten Altuğ, konunun cinsiyetçiliğe dayandırılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Niye bunu 'erkek-kadın' diye ayırıyorlar? Ne kadar ayıp. Törenler ağzınıza geleni söylediğiniz bir yer değildir. O tören içindekilerinizi dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yer değildir. Sen konuşurken arkadaki kişi beklemek durumunda değildir. Bu durum niye cinsiyetçiliğe varıyor? Onu bilmiyorum. Tamer'le konuşuyoruz iki gündür ve inanın sadece gülüyoruz. Siz böyle arkada direk gibi beklemek ister misiniz? Ödülü takdim edecek kişi senin konuşmanı beklemeden sahneden inebilir. Ödül verirken 'Ne oldu kesmemi mi istiyorsunuz?' gibi bir tavır yakışıksız.

"BENCE TERBİYESİZLİK YOK"

Kim kime saygısızlık yaptı o beni ilgilendirmiyor. Cinsiyetçi bir yaklaşım olarak görmeyi manasız buluyorum. Konuştuk telefonda şaşkın yani 'Ne saçma iş' diyor. Ben orada terbiyesizlik görmedim. Ben arkadaşımın saygısız ve terbiyesiz biri olmadığını biliyorum. Aksine kadınlara çok zarif bir adamdır. Bütün bunları Tamer Karadağlı'nın 19 yıllık partneri olarak söylüyorum."

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlu ile uzun yıllar Çocuklar Duymasın adlı dizide başrol oynamıştı.

Pınar Altuğ'dan flaş Tamer Karadağlı açıklaması
Pınar Altuğ'dan flaş Tamer Karadağlı açıklaması
Pınar Altuğ'dan flaş Tamer Karadağlı açıklaması
Pınar Altuğ'dan flaş Tamer Karadağlı açıklaması
Pınar Altuğ'dan flaş Tamer Karadağlı açıklaması
Pınar Altuğ'dan flaş Tamer Karadağlı açıklaması

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Pınar Altuğ'dan flaş Tamer Karadağlı açıklaması - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Pınar Altuğ'dan flaş Tamer Karadağlı açıklaması - Son Dakika
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