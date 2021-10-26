Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, önceki gün yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü. Son albümü "Ajda" için verdiği pozlarla olay yaratan Süperstar'ın yaşı yeniden gündem olmuştu. 75 yaşındaki Pekkan'ın aslında 82 yaşında olduğu iddia edilmişti.

Uzun süredin gündemden düşmeyen "Yaş" polemiğine Süperstar'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan'dan esprili bir yorum geldi. Semiramis Hanım, ablasının Photoshop'la yapılmış Osmanlı padişahlarından 3. Selim'le yan yana fotoğrafını paylaştı. Komik kareye "Osmanlı arşivinde bulunmuş. Gizli bilgiymiş" notu düşen küçük Pekkan, herkesi güldürdü. Semiramis Pekkan'a "Espride tarih yazdın" yorumları yapıldı. (Takvim)