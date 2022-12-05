Özge Ulusoy, trafik kazasında yaşamını kaybeden babasına böyle veda etti: Yeniden kavuşuncaya dek - Son Dakika
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Özge Ulusoy, trafik kazasında yaşamını kaybeden babasına böyle veda etti: Yeniden kavuşuncaya dek

05.12.2022 12:16

Manken Özge Ulusoy'un 73 yaşındaki babası Haydar Ulusoy, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Babasından gelen ölüm haberiyle yıkılan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından babasıyla olan fotoğrafını, "Yeniden kavuşuncaya dek" notuyla paylaştı.

Başarılı manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'da karşıdan karşıya geçerek araba çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 73 yaşındaki Ulusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

BABASI İÇİN DUA İSTEDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan başarılı manken Özge Ulusoy, Instagram hesabından babasıyla olan fotoğrafını yayınlayarak "Yeniden kavuşuncaya dek" notunu ekledi. Bir sonraki paylaşımında babasının cenaze töreniyle ilgili bilgileri yayınlayan Ulusoy, şu ifadeleri kullandı: "Melek babamın Ankara'daki cenaze tören bugün 11.00'da Or-An Sitesi Pir Sultan Abdal Cemevi'nde yapılacaktır. Yarın 6 Aralık Salı, İstanbul Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde öğle namazına müteakip askeri törenle Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecektir. Arayan soran tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Babacığıma güzel dualarınızı gönderirseniz çok mutlu olurum."

Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan ilk paylaşım: Yeniden kavuşuncaya dek
Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan ilk paylaşım: Yeniden kavuşuncaya dek
Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan ilk paylaşım: Yeniden kavuşuncaya dek
Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan ilk paylaşım: Yeniden kavuşuncaya dek
Manken Özge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi
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Son Dakika Magazin Özge Ulusoy, trafik kazasında yaşamını kaybeden babasına böyle veda etti: Yeniden kavuşuncaya dek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özge Ulusoy, trafik kazasında yaşamını kaybeden babasına böyle veda etti: Yeniden kavuşuncaya dek - Son Dakika
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