MasterChef'te Mehmet şeften bir ilk! Tatlısını beğendiği yarışmacı için kaşık attı

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ocak ayında büyük final yapacak olan yarışmada dokunulmazlık heyecanı yaşandı. MasterChef'te son 6 yarışmacı arasına kalan Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Sergen Özen ve Tahsin Küçük iki ayrı takımda mücadele etti.

ŞEF YALÇINKAYA, KAŞIK ATTI

Dokunulmazlık oyununda pişmaniye kullanarak tatlı yapan Tahsin, şeflerden tam not aldı. Yemeklerin tadına bakan şeflerden Mehmet Yalçınkaya Tahsin'in tatlısı için kaşık attı. Yalçınkaya, "4 senede bir kez kaşık attım" dedi.

DAHA ÖNCE 2 KEZ KAŞIK ATILMIŞTI

MasterChef 2021'de bu sezon üçüncü kez şefler kaşık attı. İlk olarak bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Eren için Somer Sivrioğlu attı. Sonrasında Danilo Zanna üç yıl sonra bir ilk yaptı ve Hasan'ın dokunulmazlığı kazandığı oyunda kaşık attı. Son olarak Mehmet Yalçınkaya da, bu akşam dokunulmazlık oyununda Tahsin'in yaptığı tatlı için kaşık attı.

KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

Kaşık atmak, aşçılık sektöründe öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiçbir eksik bulamayan şeflerin yaptığı bir davranış olarak biliniyor. Yani bir şefin kaşık atması demek öğrencisine 'Benim sana öğretebileceğim herhangi bir şey kalmadı' demek oluyor.