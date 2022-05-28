Masterchef Yarışmacısının Acı Günü

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Hülya Tokelli, ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

"CANIM ANNEMİ KAYBETTİK"

Annesini kaybeden Esra Tokelli, sosyal medya hesabından, "Canım annem Hülya Tokelli'yi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik" açıklamasını yaptı.

Hülya Tokelli'nin cenaze namazı önceki gün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılındı. Hülya Tokelli, memleketi Balıkesir'de aile kabristanına defnedildi.

ESRA TOKELLİ KİMDİR?

MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılan Esra Tokelli, aşçılık yapmaktadır. Zamanının çoğunu mutfakta geçirdiğini söyleyen Esra Tokelli, 42 yaşındadır. Aslen Balıkesir'li olan Esra Tokelli, herhangi bir yemek okuluna gitmemiştir.

Küçük yaştan beri yemek yaptığını söyleyen MasterChef Esra, mutfakta zaman geçirmeyi çok sevdiğini de söyledi.

Sosyal medya üzerinden yemek siparişi alan, hazırladığı yemek ve tatlıları satan Esra Tokelli, nişan, düğün gibi organizasyonlara ev yemekleri sunuyor.