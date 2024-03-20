Mehmet Ali Erbil, önceki günlerde sevgilisi Gülseren Ceylan ile görüntülendi. Erbil, gazetecilerin sorularını da yanıt verdi.
Ünlü şovmen'e kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ın yarıştığı Survivor programında bir eve girip hırsızlık yapmasıyla ilgili düşünceleri soruldu.
"HİÇ BEKLEMEZDİM"
Erbil "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki, kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi…
Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum" diyerek cevap vermişti.
Erbil'in açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından sık sık kullanan Yasmin Erbil'den yeni bir paylaşım geldi.
Erbil, Poyraz'la çekilmiş pozunu 'Şampiyon' notuyla paylaştı. Paylaşımı kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.
Son Dakika › Magazin › Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil'den Şampiyon Paylaşımı - Son Dakika
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