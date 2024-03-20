Mehmet Ali Erbil\'in Kızı Yasmin Erbil\'den Şampiyon Paylaşımı

Prens Harry ve Meghan Markle'ın biyografileri kraliyet ailesi web sitesinden silindi

Prens Harry ve Meghan Markle'ın bireysel biyografileri kraliyet ailesinin resmi web sitesinden silindi ve birleşik bir profil ile değiştirildi. Biyografi şimdi, kraliyet aile üyelerinin listesinin en altına yerleştirilmiş durumda. Çiftin, Sussex Dükü ve Düşesi olarak Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak görevlerinden ayrıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Markle'ın aktris olarak geçirdiği zaman ve Harry'nin başarıları da biyografide yer alıyor.