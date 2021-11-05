Meltem Cumbul, Uzun bir aradan sonra Kırmızı Oda dizisinde

Yılan Hikayesi, Gurbet Kadını ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Meltem Cumbul, uzun süredir hiçbir projede yer almıyor. 7 yıldır ekranlarda olmayan oyuncu, TV8'in sevilen dizisiyle sevenleriyle buluşacak.

"SÜRPRİZ BİR SAHNEYLE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir dönem Oyuncular Sendikası'nın da başkanlığını yapan ödüllü oyuncu Meltem Cumbul, eğitmenlik yapıyor ve genç yeteneklere mesleğinin inceliklerini öğretiyordu. Gelen birçok teklifi reddeden Cumbul, sonunda bir projeye 'evet' dedi ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu imzalı Kırmızı Oda dizisinde oynamayı kabul etti. Gelen haberlere göre Cumbul dizide bu hafta sürpriz bir sahne ile seyirci karşısına çıkacak" ifadelerini kullandı.