Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den aile pozu

Geçtiğimiz aylarda sağlık durumu hakkında konuşan Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti... Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" demişti. Hafta sonu ailesiyle birlikte tatil yapan oyuncunun aile karesi sevenlerini mutlu etti.

MUTLU AİLE POZU GELDİ

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ve oğlu Demir ile mutluk pozu verdi. Görüntü sonrası güzel oyuncu Gayet iyiyim, toparlanıyorum" ifadesini kullandı.

OĞLUM DİZİSİ İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Rol aldığı Menajerimi Ara dizisinde kansere yakalandığı öğrenen Canan Ergüder diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Aylar sonra başarılı oyuncudan sevindirici haber geldi. Ergüder 'Oğlum' dizisiyle setlere geri dönüyor.