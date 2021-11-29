Menopoz açıklaması dikkat çekti

Arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıkan Çoşkun, çıkaşta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kış aylarına girdiğimizi ve soğuk günlerin geldiğini dile getiren Çoşkun, "Kış aylarında daha çok protein tüketimi yapılmalı ve karbonhidratı kesmek lazım" dedi.

"MENOPOZ DÖNEMİ ÇOK ZOR"

Sözlerini sürdüren Coşkun, "Kadınların yemeyi kesmesi lazım. kış aylarında buna dikkat etmeli. Sonra zaten menopoz dönemi çok zor bir süreç. Kilo veremiyor insan... Sağlam bir beslenme programı yapmak şart." diye konuştu.