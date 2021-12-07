Üye Girişi
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar cephesinde bomba gelişme - Son Dakika

Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar cephesinde bomba gelişme

07.12.2021 13:07
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar cephesinde bomba gelişme

Haziran ayında boşandıklarını açıklayan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İkili barıştı mı? İşte detaylar...

Son dönemin popüler çiftlerinden olan Merve Dizdar (35) ile Gürhan Altundaşar (38) evliliklerini haziran ayında noktaladıklarını açıklamıştı.

Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden iki oyuncu, önceki gün arkadaş grubuyla bir araya geldi ve akşam saatlerini birlikte geçirdi.

AYLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

2. Sayfa'nın haberine göre; Altundaşar'ın elini Dizdar'ın sandalyesine koyması da gözlerden kaçmadı. İkilinin yeniden bir araya gelip gelmedikleri ise henüz bilinmiyor.

İHANET İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Merve Dizdar, Gürhan Altundaşar'dan boşandıktan sonra Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar cephesinde bomba gelişme
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar cephesinde bomba gelişme
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar cephesinde bomba gelişme
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar cephesinde bomba gelişme

Gürhan Altundaşar, Merve Dizdar, Haziran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar cephesinde bomba gelişme - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sunucu Saba Tümer, yeni yaşını yarı çıplak garsonlarla kutladı 13:17 Sunucu Saba Tümer, yeni yaşını yarı çıplak garsonlarla kutladı
Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu 13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var 12:43 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı! Çöplükte cansız bedeni bulunan bebeği, kafasına sert cisimle vurarak öldürmüşler 12:12 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı! Çöplükte cansız bedeni bulunan bebeği, kafasına sert cisimle vurarak öldürmüşler Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı 11:36 Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü 11:12 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 10:49 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!

Son Dakika Haberleri
13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi
13:10 Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek
13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu
13:04 Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide
12:43 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var
12:39 Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''
12:12 Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor
12:10 Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!
12:09 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor
12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek         
13:11
Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide         
13:04
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
11:13
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 13:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar cephesinde bomba gelişme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement