Merve Ege 'ayrılmayalım' ile Zirvede - Son Dakika
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Merve Ege 'ayrılmayalım' ile Zirvede

27.06.2022 21:21
Merve Ege 'ayrılmayalım' ile Zirvede

Fantazi-Arabesk  Müziğinin yeni sesi Merve Ege, ilk single  çalışması olan  'Ayrılmayalım' şarkısını  müzikseverler ile buluşturdu.

Merve Ege, geçtiğimiz günlerde Avrupa Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alan "Ayrılmayalım" şarkısı için "Çok emek verip çalıştığımız yepyeni şarkımızla sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. Bu ilk eserimi güzel duygular besleyerek, hissederek ve yaşayarak okuduğum şarkımız ayrılıkların ve küslüklerin olmadığı, aşkların bitmediği, sevgilerin tükenmediği bir dünya için olsun. Umarım sizlerde 'Ayrılmayalım'ı benim gibi sarıp sarmalarsınız" dedi.

Sözü Burak Tunç'a, müziği Özgür Ata'ya, aranjesi Hasan Cam Şimşek'e, mastering'i Enver Akarçalı'ya ait olan, duygusal şarkının klip yönetmenliğini de Serhat Güldük üstlendi. 'Ayrılmayalım' eseriyle müzik dünyasına merhaba diyen güzel şarkıcı daha sonrasında kendi şarkıları ve besteleri ile müzik yolculuğuna devam edeceğini söyledi.

"Ayrılmayalım" Avrupa Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Merve Ege 'ayrılmayalım' ile Zirvede - Son Dakika

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