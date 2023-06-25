Özkan Uğur'un yeğeni, asılsız ölüm haberlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Özkan Uğur'un yeğeni, asılsız ölüm haberlerine tepki gösterdi

25.06.2023 12:38

MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle 3 aydır yoğun bakımda ve entübe edildi. Tedavisi devam eden Uğur hakkında çıkan olumsuz haberlere yeğeni tarafından sitem edildi. Sanatçının ailesi, çıkan asılsız ölüm haberlerine de tepki gösterdi.

3. kez lenf kanserine yakalanan ve tedavisi başarılı şekilde tamamlanan MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur'un böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Tedavisine devam edilen Uğur'un hakkında çıkan olumsuz haberlere sitem eden yeğeni, "Lütfen müsterih olunuz. Süreci bizlerden gelecek habere itibar ediniz" ifadelerini kullandı.

"HABERLER ASILSIZDIR"

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur 2013 yılında lenfoma kanserine yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmişti. 2020'de 2. kez hastalığı yenen ünlü sanatçının tekrar lenfoma kanserine yakalandığı ve akıllı ilaç kullanmaya başladığı duyuruldu. Yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenilen sanatçının ailesi, çıkan asılsız ölüm haberlerine sitem etti. Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur, amcasıyla ilgili çıkan asılsız iddialara cevap vererek "1 saat içinde sosyal medyada amcamla ilgili yayımlanan haber asılsızdır. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz. Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.

Entübe edilen Özkan Uğur'un yeğeni çıkan ölüm haberlerine isyan etti

"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR, İYİ HABERLER ALMAYA BAŞLADIK"

Ünlü sanatçının hesabından ailesi tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur."

Entübe edilen Özkan Uğur'un yeğeni çıkan ölüm haberlerine isyan etti
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Bakan Koca, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Bakan Koca, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Özkan Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özkan Uğur'un yeğeni, asılsız ölüm haberlerine tepki gösterdi - Son Dakika


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