Özkan Uğur'un yeğeni, asılsız ölüm haberlerine tepki gösterdi

3. kez lenf kanserine yakalanan ve tedavisi başarılı şekilde tamamlanan MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur'un böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Tedavisine devam edilen Uğur'un hakkında çıkan olumsuz haberlere sitem eden yeğeni, "Lütfen müsterih olunuz. Süreci bizlerden gelecek habere itibar ediniz" ifadelerini kullandı.

"HABERLER ASILSIZDIR"

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur 2013 yılında lenfoma kanserine yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmişti. 2020'de 2. kez hastalığı yenen ünlü sanatçının tekrar lenfoma kanserine yakalandığı ve akıllı ilaç kullanmaya başladığı duyuruldu. Yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenilen sanatçının ailesi, çıkan asılsız ölüm haberlerine sitem etti. Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur, amcasıyla ilgili çıkan asılsız iddialara cevap vererek "1 saat içinde sosyal medyada amcamla ilgili yayımlanan haber asılsızdır. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz. Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.

"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR, İYİ HABERLER ALMAYA BAŞLADIK"

Ünlü sanatçının hesabından ailesi tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur."