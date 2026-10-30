Kaş'ta kayıp Alman turist Newrzella'dan kahreden haber: Kayalıkta ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kaş'ta kayıp Alman turist Newrzella'dan kahreden haber: Kayalıkta ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaş\'ta kayıp Alman turist Newrzella\'dan kahreden haber: Kayalıkta ölü bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaş ile Demre arasındaki Likya Yolu etabında 14 Ekim'den bu yana haber alınamayan Alman Friederike Elisabeth Newrzella (33), Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize 700-800 metre mesafedeki kayalık alanda ölü bulundu. Genç kadının işaretli patikadan ayrılıp kayalıktan düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor; ölüm nedeni otopsiyle belli olacak.

ANTALYA'da, 14 Ekim'de Likya Yolu'nun Kaş-Demre etabında yürüyüş yaparken kaybolan Alman Friederike Elisabeth Newrzella'nın (33) cansız bedenine ulaşıldı. Kadın turistin cenazesi, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda bulundu.

Likya Yolu'nun Kaş ile Demre ilçeleri arasındaki bölümünde yürüyüş yapan Alman turist Friederike Elisabeth Newrzella'dan 14 Ekim'de haber alınamayınca kayıp ihbarında bulunuldu. Yakınları da sanal medyadaki paylaşımlarında, Newrzella'nın bulunmasını talep etti. Jandarma ve AFAD ekipleri, Newrzella'nın bulunmasına yönelik çalışma başlattı. AKUT'un Kaş-Kalkan ekibinin de katıldığı çalışmalarda, Likya Yolu güzergahı ve çevresindeki arazi tarandı.

16 GÜN SONRA KAYALIK ALANDA BULUNDU

Aramalar sonucunda Friederike Elisabeth Newrzella'nın, Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize 700-800 metre mesafede, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda cansız bedeni bulundu. Demre Kaymakamı Emin Bağlı, cesedin üzerinden çıkan kimliğin Friederike Elisabeth Newrzella'ya ait olduğunu, ailesine haber verildiğini ancak otopsi işlemleri yapıldıktan sonra kimliğin netleşeceğini açıkladı. Bağlı, ölüm nedeniyle ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

İŞLETMELERİN YÖN OKLARINI TAKİP ETMİŞ OLABİLİR

Newrzella'nın işaretli Likya Yolu güzergahının dışına çıkarak farklı bir patikaya yönelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede, bazı işletmelerin kendi tesislerine ulaşımı sağlamak amacıyla kullandığı yönlendirme okları ve işaretlemelerin bulunduğu, turistin bu işaretleri takip etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Hava şartlarının da olumsuz olduğu bölgede, Alman turistin kayalık alandan düşmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA
turistTurizmGüncelLikyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
Seçimleri hazmedemedi Netanyahu’nun oğlundan skandal sözler Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
Eski eş dehşeti İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı
Cuesta, Galatasaray’a geri dönüyor Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor
18:02
Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı
Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı
17:44
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 18:07:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kaş'ta kayıp Alman turist Newrzella'dan kahreden haber: Kayalıkta ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android