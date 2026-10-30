Kaş\'ta kayıp Alman turist Newrzella\'dan kahreden haber: Kayalıkta ölü bulundu

Kaş'ta kayıp Alman turist Newrzella'dan kahreden haber: Kayalıkta ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaş ile Demre arasındaki Likya Yolu etabında 14 Ekim'den bu yana haber alınamayan Alman Friederike Elisabeth Newrzella (33), Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize 700-800 metre mesafedeki kayalık alanda ölü bulundu. Genç kadının işaretli patikadan ayrılıp kayalıktan düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor; ölüm nedeni otopsiyle belli olacak.
ANTALYA'da, 14 Ekim'de Likya Yolu'nun Kaş-Demre etabında yürüyüş yaparken kaybolan Alman Friederike Elisabeth Newrzella'nın (33) cansız bedenine ulaşıldı. Kadın turistin cenazesi, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda bulundu.
Likya Yolu'nun Kaş ile Demre ilçeleri arasındaki bölümünde yürüyüş yapan Alman turist Friederike Elisabeth Newrzella'dan 14 Ekim'de haber alınamayınca kayıp ihbarında bulunuldu. Yakınları da sanal medyadaki paylaşımlarında, Newrzella'nın bulunmasını talep etti. Jandarma ve AFAD ekipleri, Newrzella'nın bulunmasına yönelik çalışma başlattı. AKUT'un Kaş-Kalkan ekibinin de katıldığı çalışmalarda, Likya Yolu güzergahı ve çevresindeki arazi tarandı.
16 GÜN SONRA KAYALIK ALANDA BULUNDU
Aramalar sonucunda Friederike Elisabeth Newrzella'nın, Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize 700-800 metre mesafede, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda cansız bedeni bulundu. Demre Kaymakamı Emin Bağlı, cesedin üzerinden çıkan kimliğin Friederike Elisabeth Newrzella'ya ait olduğunu, ailesine haber verildiğini ancak otopsi işlemleri yapıldıktan sonra kimliğin netleşeceğini açıkladı. Bağlı, ölüm nedeniyle ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
İŞLETMELERİN YÖN OKLARINI TAKİP ETMİŞ OLABİLİR
Newrzella'nın işaretli Likya Yolu güzergahının dışına çıkarak farklı bir patikaya yönelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede, bazı işletmelerin kendi tesislerine ulaşımı sağlamak amacıyla kullandığı yönlendirme okları ve işaretlemelerin bulunduğu, turistin bu işaretleri takip etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Hava şartlarının da olumsuz olduğu bölgede, Alman turistin kayalık alandan düşmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
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