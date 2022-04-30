Milyon Tl'lik Kriz! Sessizliğini Bozdu - Son Dakika

Ayşe Kulin'in 100'ün üzerinde baskı yapan ve 80'e yakın ülkede yayınlanan en başarılı romanlarından "Adı Aylin" tiyatro sahnesinde seyirciyle buluştu.

SENARYODA REVİZYON

4 milyon TL'ye mal olan oyun, gelen eleştirilerin ardından senaryo revizyonu için gösterimini erteleme kararı almıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Oyunda 'Aylin' karakterine hayat veren Tuba Ünsal, "Proje iptal mi oldu? Neden sizi sahnede göremiyoruz?" sorusuna ilk kez yanıt verdi.

"SIKINTI YOK"

Ünsal, "Ayşe Kulin ile her hafta konuşuyoruz. Sponsorla ilgili de bir sorunumuz yok. Sadece biraz daha sabır" açıklamasını yaptı.

ADI AYLİN OYUNUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Başrolünü Tuba Ünsal'ın üstlendiği ve kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Lila Gürmen, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı oyunun yönetmen koltuğunda genç ve başarılı yönetmen Doğu Yaşar Akal oturuyor.

SM Production yatırımcı ortaklığı, Banu Atça'nın yürütücü yapımcılığı ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda hayata geçirilen dev prodüksiyon "Adı Aylin" seyircilerden tam not alırken oyun sezon boyunca Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşmayı sürdürecek.

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

Tuba Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında; Tuba Ünsal dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Ünlü oyuncu Tuba Ünsal 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Annesi el sanatları öğretmeni, babası ise asker olan Ünsal'ın Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası vardır. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okuyan oyuncu, ortaokul eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı.

Lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Ünsal, lisede olduğu dönemde voleybol takımında ve tiyatro kulübünde aktif rol almaktaydı. Lisans eğitimine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümünde başlayan Tuba Ünsal, henüz birinci sınıfta olduğu sırada öğrenimine ara verdi ve daha sonra eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesinde tamamladı. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katılan Tuba Ünsal, bu yarışmadan sonra profesyonel olarak mankenlik yapmaya başladı. Mankenlik kariyerine devam ettiği sırada Fransa'ya giden oyuncu, birkaç ay burada Kartal Sanat Tiyatrosu'nda yer aldı ve burada "Rıfat Ilgaz Sahnesi"nde oyunculuk yaptı. Daha sonra Los Angeles'ta Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi alan ünlü isim, birçok televizyon dizisi ve sinema filminde yer aldı ve televizyon programları yaptı. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde sergilediği oyunculukla da dikkatler üzerine çekmeyi başardı.

2004 yılında Cem Cantaş ile evlenen güzel oyuncu, bu beraberliği 2006 yılında sonlandırdı. 2010 yılında ikinci evliliğini yaparak Murat Pilevneli ile evlenen Tuba Ünsal, 2012 yılında Pilevneli'den boşandı. Bu evliliğinden 2010 yılında doğan Sare Pilevneli adında bir kızı var. Üçüncü evliliğini 31 Mayıs 2013 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştiren oyuncunun 24 Kasım 2013 tarihinde dünyaya gelen Civan Mert Cabas adında bir oğlu var. Daha sonra Elisabeth Mas ile boşanma sürecinde olan iş insanı Caner Karaloğlu ile ilişki yaşayan Tuba Ünsal'ın bu beraberliği bu yılın başında sonlanmıştı. Şimdiye kadar üç kez evlenip boşanan oyuncunun adı, son olarak Türkiye'nin 25'inci zengini Ahmet Nazif Zorlu'nun, kızı Şehminur Aydın'dan olan 30 yaşındaki torunu Yusuf Aydın ile anılıyor.