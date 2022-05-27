Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında - Son Dakika
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Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında

27.05.2022 22:51
Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes şehrinde dünyaca ünlü yıldızların katıldığı törenle başladı. Yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi yapılan festivalde, Tom Cruise, Julianne Moore, Eva Longoria, Rebecca Hal gibi isimlerle beraber, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Mr. Jade (Özkan Şen)'de davetliler arasında boy gösteren isimler arasındaydı.

Ünlü iş adamı Mr.Jade Özkan Şen 75. Cannes Film Festivali'nde en dikkat çeken isimler arasındaydı.

Türkiye ve yurt dışında yapmış olduğu işlerle tanınan iş insanı yıllar öncesinde Yılmaz Güney'in de ödül aldığı festivalde giymiş olduğu beyaz takım elbisesiyle benzer bir takım elbise ile görüntülenmesi oldukça dikkat çekti.

Birçok ünlünün şıklık yarışında bulunduğu festivalde bir Türk iş insanının kırmızı halı da görüntülenmesi büyük gurur kaynağı oldu.

Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında
Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında - Son Dakika


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