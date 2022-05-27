Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında

Ünlü iş adamı Mr.Jade Özkan Şen 75. Cannes Film Festivali'nde en dikkat çeken isimler arasındaydı.

Türkiye ve yurt dışında yapmış olduğu işlerle tanınan iş insanı yıllar öncesinde Yılmaz Güney'in de ödül aldığı festivalde giymiş olduğu beyaz takım elbisesiyle benzer bir takım elbise ile görüntülenmesi oldukça dikkat çekti.

Birçok ünlünün şıklık yarışında bulunduğu festivalde bir Türk iş insanının kırmızı halı da görüntülenmesi büyük gurur kaynağı oldu.