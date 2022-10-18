Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten ayrılan Arif Verimli'den dikkat çeken itiraf

ATV ekranlarında yayınlanan ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilmeye devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert programının geçtiğimiz yıllardaki en önemli aktörlerinden biri de ünlü psikiyatrist Arif Verimli oldu.

ŞEVKİ SÖZEN İLE GERİLİM SONRASI PROGRAMI BIRAKTI

Programda Şevki Sözen ile yaşadığı gerilim sonrası daha fazla devam etmeme kararı alan Arif Verimli, geçtiğimiz aylarda programa veda etti. Ancak Verimli, sosyal medya hesabından ara ara açıklamalarda bulunuyor.

UZUN SÜRE SONRA GELEN İTİRAF

Arif Verimli, programdan ayrılmasından uzun bir süre geçmesinin ardından da dikkat çeken bir itirafta bulundu. Verimli, "Programı bıraktığım gün 21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım, bıraktım, gittim. Gayet de mutluyum. Yalnız bir hekim bir başka hekimi kırmışsa arar, özür diler. Zaten dönmeyeceğim bitti. Program için değil kırgınlığım. Hatta sağ olsun iyi de oldu benim için" dedi.

İşte o paylaşım: