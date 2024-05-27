Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı\'ya dava açacak

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın iki gün önce X hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

İsim vermeden hakaret sıralayan Nagehan Alçı, "Bir kriminal kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz… Öyle bir körlük ki hem de! Yıllarca en yakınınızdakinin nasıl bir sülük, ne şeytani bir dolandırıcı, ne profesyonel bir yalancı olduğunu görmemişsiniz… Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz…" ifadelerini kullanmıştı.

ORTAK HESAPTAN ŞAHSİ HESABINA PARA AKTARDI İDDİASI

Alçı'nın bu mesajı geçtiğimiz günlerde boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya hitaben yazdığı ileri sürüldü.

İddiaya göre Rasim Ozan, iki kızının annesi Nagehan Alçı'yla ortak kullandığı banka hesabından kişisel hesabına para geçirdi.

Alçı, Kütahyalı'nın bu hamlesinden sonra "Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz" ifadeleriyle dava açacağının mesajını vermişti.

RASİM OZAN'IN YENİ AŞKI PİLATES ANTRENÖRÜ

Nagehan Alçı'nın mesajından sonra Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkı Pınar Ayaz'la fotoğraf paylaşması dikkat çekti.

Pınar Ayaz pilates antrenörlüğü yapıyor.

"AKLINA GÜVENDİĞİM DOSTUM VE FİKİRDAŞIM KALACAK" DEMİŞTİ

3 Ekim 2023 tarihinde boşanan Nagehan Alçı duruşma salonunda çıktıktan sonra yaptığı açıklamada "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak" ifadelerini kullanmıştı.