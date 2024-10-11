Nagihan Karadere'den Acun'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur - Son Dakika
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Nagihan Karadere'den Acun'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur

Nagihan Karadere\'den Acun\'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur

Survivor'da en unutulmaz anlardan birisi olan Acun Ilıcalı'nın konseyde sinirlenip sandalye fırlattığı anlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nagihan Karadere, ''Dedim adam herhalde kalp krizi geçirecek. Kafamı kaldırdığım an daha büyük bir kıyamet kopacak. Acun beyin şu hali tarihte yoktur'' dedi.

11.10.2024 14:46
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Survivor All Star 2024 sezonu büyük bir heyecanla son bulmuş ve her bölümüyle gündem olmayı başaran yarışmanın şampiyonu ise Ogeday Girişken olmuştu. Programın unutulmayan olayı ise Acun Ilıcalı'nın konseyde sinirden çılgına döndüğü ve sandalye fırlatıp gittiği anlar olmuştu.

"İKİ VİDEO GÖSTERSEM ŞOK GEÇİRİRSİNİZ"

Nagihan'ın Aleyna'ya fiziksel teması sonrası bu kadar sinirlendiği ortaya çıkan Ilıcalı konuya dair yaptığı açıklamada "Tabii ki siz ekranda yüzde 20 ile 25 arası görebildiniz bizim yaşadıklarımızı çünkü yayıncılık kuralları gereği bizim gösterdiğimiz özenden dolayı biz yüzde 75'ini gösteremedik. İki video göstersem şok geçirirsiniz" demişti.

"ACUN BEYİN ŞU HALİ TARİHTE YOKTUR"

Bugün Aramızda Kalmasın programına konuk olan ve Acun Ilıcalı'yı bu denli sinirlendiren olayı anlatan Nagihan Karadere, şu ifadelere yer verdi: "Kafamı böyle eğdim o an var ya mikrofonumu çıkartıp yürüyüp gitmek istedim. Dedim adam herhalde kalp krizi geçirecek. Kafamı kaldırdığım an daha büyük bir kıyamet kopacak. Acun beyin şu hali tarihte yoktur. Acun beyin orada delirmesinin sebebi Sercan çok komik bir arkadaşımız. Olmadık yerde olmadık espriler yapıyor. Tartışmanın üzerine herkes bırakıp gitti. Sercan dedi ki 'ben bu gidişle finali garantiliyorum' dedi.

"O GÜLÜŞÜ GÖRÜNCE ÇİLEDEN ÇIKTI"

Biz kıs kıs gülmeye başladık. Acun bey de o gülüşümüzü olayın sonucu olarak değerlendirdi. Sercan'ın söylemiş olduğu şakaya güldük. Acun bey o gülüşü görünce çileden çıktı. Acun bey dedim olayın gidişatına gülmedik Sercan'a güldük. Ondan sonra yumuşadı."

Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nagihan Karadere'den Acun'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur - Son Dakika

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