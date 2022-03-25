Nasıl Fenomen Oldum"A 3 Sürpriz Konuk - Son Dakika
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Nasıl Fenomen Oldum"A 3 Sürpriz Konuk

25.03.2022 23:04
Nasıl Fenomen Oldum"A 3 Sürpriz Konuk

Yepyeni beIN ORIGINALS dizisi  "Nasıl Fenomen Oldum", geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk iki bölümüyle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Nilperi Şahinkaya'nın başrolünde oynadığı, oyuncu kadrosunda Derya Şensoy, Ahmet Kayakesen, Hülya Duyar, Bahadır Vatanoğlu'nun yer aldığı "Nasıl Fenomen Oldum" isimli dizinin bu hafta yayınlanan 3. ve 4. bölümlerine Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Derya Baykal konuk oldular. Ünlü isimlerin rol aldığı sahneler izleyenleri güldürürken, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın yaptığı, yapımcılığını HANN'ın üstlendiği "Nasıl Fenomen Oldum" un merakla beklenen yeni bölümleri her Perşembe beIN CONNECT'te yayınlanıyor.

SAFİYE SOYMAN'IN KISKANÇLIK KRİZİ

Ala (Nilperi Şahinkaya), fenomenliğe uzanan yolculuğunda, Safiye Soyman'ın tutulduğu kıskançlık krizinden de nasibini alıyor.

ANNE KIZ AYNI DİZİDE

Derya Baykal, kendini oynadığı dizide, Ala (Nilperi Şahinkaya), Neri (Derya Şensoy) ve Eymen'i (Bahadır Vatanoğlu) YouTube kanalına konuk ediyor.

beIN ORIGINALS etiketli yeni dizi "Nasıl Fenomen Oldum" izleyenleri; çok zengin bir kız olan Ala'nın (Nilperi Şahinkaya) ailesinin iflas etmesinin ardından, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı yaşantısına ve içinde bir intikam hikayesi barındıran, fenomenliğe uzanan yolculuğuna sürüklüyor.

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Nilperi Şahinkaya, Safiye Soyman, Fenomen, beIN, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nasıl Fenomen Oldum'A 3 Sürpriz Konuk - Son Dakika


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