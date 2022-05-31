Nefes kesen dev salıncak, yürekleri ağza getiriyor - Son Dakika
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Nefes kesen dev salıncak, yürekleri ağza getiriyor

31.05.2022 11:30
Nefes kesen dev salıncak, yürekleri ağza getiriyor

Sivas'ta açılan Hamidiye Kültür Bahçesi içerisinde kurulan dev salıncak adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Sivas'ta açılan Hamidiye Kültür Bahçesi içerisinde kurulan dev salıncak adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu. Binmesi cesaret isteyen salıncak nefes kesiyor.

Sivas'ta Hamidiye Kültür Bahçesi içerisinde kurulan macera parkı adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu. Macera parkı içerisinde en çok ilgiyi 11 metre uzunluktaki dev salıncak görüyor. Birçok kişinin korkudan binemediği, binenlerin ise nefesini kesen salıncak, tutkunlarına adrenalin patlaması yaşatıyor. 2 kişinin aynı anda binebildiği salıncak vinç yardımı ile gerilerek bir anda uçuruma bırakılıyor. Her türlü güvenlik önleminin alındığı salıncağa binenler kadar izleyenlerin de yürekleri ağızlarına geliyor.

BİNENLER YÜKSEKLİK KORKULARINI YENİYOR

Osman Salih Arslanhan işletmesindeki dev salıncağın teknik özelliklerinden bahsederek, "Statik temel üzerine konuşlandırılmış 3 çelik ayaklarımız mevcut. Öncelikle vatandaşları tüm vücut koruma kemeleriyle birlikte sizleri buraya asılıyoruz. Motor yardımıyla zirvesi 11 metre yüksekliğe sahip olan ama insanların isteğine göre yukarı kaldırıyoruz. Serbest bıraktığımız zaman mekanizmayla birlikte ileriye açılarak adrenalin dolu anlar oluyor. İkna kabiliyetimiz iyi durumda, yükseklikten korkan da geliyor, adrenalin yaşamak isteyen de geliyor. Kimisi sınırları daha çok zorlayalım istiyor, kimisi korkularıyla yüzleşip aşmak istiyor. Biz çoğu kişinin burada korkularını da yendik. Bu cihazın yaş şartları da var tabi ki. İlk amacımız insan sağlığı. Buradaki eğlencenin iyi bir şekilde bitmesini amaçlıyoruz. Salıncakta 13 yaşının altını bindirmiyoruz ve 45 kilonun üzerinde olması lazım. 13 yaşından 70 yaşına kadar bütün yaş gurubunu bu salıncakta değerlendirebiliyoruz. Özellikle akşamları ve hafta sonları müthiş yoğunluk yaşıyoruz" dedi.

İLK KEZ BİNENLER İÇİN MÜKEMMEL BİR DENEYİM

Rıdvan Akgül, dev salıncakla olan deneyimlerini şu şekilde ifade etti:

"Benim yükseklik korkum vardı sağ olsun buradaki arkadaşlar daha çok heyecanlandırdılar. Bindim ve mükemmel bir deneyimdi benim için. Dev salıncağı biz Sivas'ta ilk kez gördük. Ben internette gördüğüm zaman keşke Sivas'ta da olsun diyordum. Benim için mükemmel bir deneyimdi. Normalde yükseklik korkum var benim ama arkadaşlar beni cesaretlendirdiler ve bindim. Bence herkesin bu deneyimi yaşaması gerekiyor."

(Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan - İHA)

Nefes kesen dev salıncak, yürekleri ağza getiriyor
Nefes kesen dev salıncak, yürekleri ağza getiriyor
Nefes kesen dev salıncak, yürekleri ağza getiriyor
Nefes kesen dev salıncak, yürekleri ağza getiriyor
Nefes kesen dev salıncak, yürekleri ağza getiriyor
Nefes kesen dev salıncak, yürekleri ağza getiriyor

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Kaynak: İHA

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