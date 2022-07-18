27 yaşındaki Aycan Varış, aslen Çorumlu. Üniversite mezunu olan Varış, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. Aycan Varış'ın şimdilerde kendisine ait bir organizasyon şirketi vardır. Varış, iş insanı Burak Öztürk ile nişanlıdır.

Burak Öztürk'ün bu davranışı akıllara David Beckham 'ın oğlu Brooklyn Beckham 'ı getirdi. David Beckham ve Victoria Beckham 'ın oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Anne Peltz'in gözlerini ve aşk mektubunu ensesine kazıtmıştı.

2015-2017 yılları arasında Kanal D 'de yayınlanan 'Kısmetse Olur' adlı programın gelin adaylarından Aycan Varış, geçtiğimiz aylarda iş insanı Burak Öztürk ile nişanlanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Brooklyn Beckham, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Nişanlısıyla İlgili Öyle Bir Şey Yaptı Ki... - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.