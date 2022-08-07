Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme! - Son Dakika
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Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!

07.08.2022 17:13
Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı dökmüştü. Olaya bir tepki de ünlü rapçi Norm Ender'den geldi. Norm Ender, Demet Akalın'ın tepki toplayan davranışına gönderme yaparak, "Bunu ancak modası geçmiş bir popçu yapar" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

OLAY GÖNDERME!

Ünlü rapçi Norm Ender, sahneye şampanya istedi ve beğenmediğini söyleyerek şampanya getiren kişiye, "Kafandan aşağı dökeyim mi?" dedi.

"MODASI GEÇMİŞ POPÇU"

Ardından şaka yaptığını ifade esen ünlü isim, "Sahnede asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu yapar arkadaşlar" şeklinde konuştu.

Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından aşağı şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!
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İğne ile Sahneye Çıktı İğne ile Sahneye Çıktı
Kaynak: Snob Magazin

Demet Akalın, Norm Ender, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme! - Son Dakika
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