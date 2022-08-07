Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!

Geçtiğimiz günlerde beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

OLAY GÖNDERME!

Ünlü rapçi Norm Ender, sahneye şampanya istedi ve beğenmediğini söyleyerek şampanya getiren kişiye, "Kafandan aşağı dökeyim mi?" dedi.

"MODASI GEÇMİŞ POPÇU"

Ardından şaka yaptığını ifade esen ünlü isim, "Sahnede asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu yapar arkadaşlar" şeklinde konuştu.