Nur Sürer\'den Yılmaz Güney açıklaması: Kırmızı çizgimiz

Türk sinemasının güçlü isimlerinden Nur Sürer, usta yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Sürer, Güney'in özel hayatına dair eleştirilere yanıt verirken, geçmişte yaşanan toplumsal durumlara dikkat çekti:



''YILMAZ GÜNEY KIRMIZI ÇİZGİMİZ''

"İşte 'karısını dövdü' falan diyorlar. Bizim analarımız da bazen babalarımızdan tokat yiyordu. Türkiye'de 1 gün içinde 6 kadın öldürüldü. Onun hesabını kimse sormuyor. Türkiye'de kadınlar katlediliyor. 43 yıl önce ölmüş ve 52 yıl önce bir cinayetin hesabını soran da 21 yaşındaki bir çocuk. Yılmaz Güney, biz sinemacılar için çok önemli bir insan, kırmızı çizgimiz."

Sürer'in sözleri hem sinema dünyasında hem sosyal medyada tartışma yarattı. Açıklamada, Güney'in sinemadaki önemi vurgulanırken, günümüz toplumsal sorunlarına da dikkat çekilmiş oldu.



