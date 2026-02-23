Nur Sürer'den Yılmaz Güney açıklaması: Kırmızı çizgimiz - Son Dakika
Nur Sürer'den Yılmaz Güney açıklaması: Kırmızı çizgimiz

Nur Sürer\'den Yılmaz Güney açıklaması: Kırmızı çizgimiz
23.02.2026 11:10  Güncelleme: 11:16
Nur Sürer, Yılmaz Güney hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sürer'in, ''Bizim analarımız da tokat yiyordu'' sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Türk sinemasının güçlü isimlerinden Nur Sürer, usta yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Sürer, Güney'in özel hayatına dair eleştirilere yanıt verirken, geçmişte yaşanan toplumsal durumlara dikkat çekti:

''YILMAZ GÜNEY KIRMIZI ÇİZGİMİZ''

"İşte 'karısını dövdü' falan diyorlar. Bizim analarımız da bazen babalarımızdan tokat yiyordu. Türkiye'de 1 gün içinde 6 kadın öldürüldü. Onun hesabını kimse sormuyor. Türkiye'de kadınlar katlediliyor. 43 yıl önce ölmüş ve 52 yıl önce bir cinayetin hesabını soran da 21 yaşındaki bir çocuk. Yılmaz Güney, biz sinemacılar için çok önemli bir insan, kırmızı çizgimiz."

Sürer'in sözleri hem sinema dünyasında hem sosyal medyada tartışma yarattı. Açıklamada, Güney'in sinemadaki önemi vurgulanırken, günümüz toplumsal sorunlarına da dikkat çekilmiş oldu.

Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

  • Dayağı normalleştiremezsiniz.
  • Cinayeti meşrulaştırıyor. Kadına şiddeti meşrulaştırıyor.
  • Konuşun daha fazla konuşun da görmeyenler de görsün gerçek yüzünüzü. Entelektüel aydın(!) sanat camiasına bakın hele.
  • Cadı sizden olunca ne de güzel övüyorsunuz büyülerini.
  • Sanatını sevmek, adamı savunmayı mı gerektiriyor?

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Meali: "Adam o kadar iyi sanatçıydı ki, 52 yıl önceki cinayetin hesabını soramazsınız. Siz geçmişe bakmayın, bugün kadınlar öldürülüyor" demiş. Mantığın durduğu noktadayız. 6 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
