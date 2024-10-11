Nusret'ten Köfteci Yusuf'a olay gönderme - Son Dakika
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Nusret'ten Köfteci Yusuf'a olay gönderme

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Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullandığının ortaya çıkmasının yankıları sürerken ünlü kasap ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Instagram hesabından paylaştığı videoda ürünlerinde kullandığı et ve diğer malzemeleri ayrıntılarıyla gösteren Nusret, ''Kalite hiçbir zaman pahalı değildir, siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli'' notunu düştü.

11.10.2024 17:10  Güncelleme: 17:17
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sırasında Türkiye'de yüzlerce şubesi olan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde de domuz eti saptanması gündeme bomba gibi düştü.

Firma sahibi Yusuf Akkaş, yaptığı açıklamalarla işletmesi hakkındaki iddiaları reddetse de Tarım ve Orman Bakanlığı firmayı ''Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'' listesine aldı. Olayın yankıları sürerken Akkaş ile aynı sektörde boy gösteren Nusret Gökçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KALİTE HİÇBİR ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Nusret açıklamasına da "Kalite hiçbir zaman pahalı değildir. Siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli" yazdı. Nusret'in bu paylaşımı domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gönderme olarak yorumlandı.

Nusret\'ten Köfteci Yusuf\'a olay gönderme

Köfteci Yusuf, Nusret Gökçe, Gastronomi, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nusret'ten Köfteci Yusuf'a olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • H celik:
    Sonradan gorme firsat kolluyo artistlik icin 7 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Kral Nusret! Yiğidin malı ortada diyor! İzmir'de kaçak domuz çiftliği varmış. Bunu da yeni öğrendik. Vay ki vay halimize! 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Kasimoglu:
    ortalık sana kaldı nusret milleti bol bol kazıkla bu bir oyundur 1 0 Yanıtla
  • Batın BEYOĞLU:
    Hazırlanın Daha İyi Geçirecem Diyor Adam 0 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    böyle gerzeklerin yerine sadece kaliteli zengin zanneden pahalı insanlar gider diğer kişiyede halktan olan gitmesine uygun olan halk gider ne demek istiyorsun dingil açıklaman kaliteli ve kalitesiz insanlarmı demek istiyorsun halk köfteci Yusuf üzerinde dönen dolabı biliyor çok kişi çökmek istiyor diğer ayrıldığı ortakları bile nüfuslu olanlarda Yusuf hocam destekçiniz sen özünden dönme 0 0 Yanıtla
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