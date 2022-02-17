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Oğlum'da dün akşam neler oldu? Zeynep, Tuğrul'un teklifini kabul edecek mi? - Son Dakika

Oğlum'da dün akşam neler oldu? Zeynep, Tuğrul'un teklifini kabul edecek mi?

17.02.2022 10:42
Oğlum'da dün akşam neler oldu? Zeynep, Tuğrul'un teklifini kabul edecek mi?

Dün akşam Show tv ekranlarında yayınlanan Oğlum dizisi izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. 2. bölümü yayınlanan dizide Zeynep'i zorlu bir seçim bekliyor. İlyas ise oğlunun katilinin peşindedir.

Başrollerinde Songül Öden, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Nihal Yalçın ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Oğlum dizisinde Tuğrul planları herkesi etkileyecektir.

OĞLUM'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Efe itirafından sonra; acı olayın yaşandığı sırada üzerinde bulunan gömleğin dolabında olduğunu söyler. Zeynep ile eve giden polisler kapıda Tuğrul ile karşılaşır. Her yeri ararlar ama Efe'nin bahsettiği gömlek hiçbir yerde yoktur. Polisler gittikten sonra Tuğrul gömleği bulduğunu Zeynep'e söyler ve yok etmeyi teklif eder. Zeynep gömleği Tuğrul'dan alır ve büyük bir vicdan mumhanesinin içine hapsolur… Gerçekten Tuğrul'u dinleyip gömleği yok mu etmelidir yoksa polise teslim mi etmelidir? Bu sırada Melike ve İlyas oğulları Kaan'ın yokluğunun acısıyla baş etmeye çalışmaktadır. İlyas, yaşanan acı olay ile ilgili bir şüpheli olduğunu öğrenir fakat şüphelinin kimliği hakkında bilgi sahibi değildir. Ancak İlyas kararlıdır, oğluna bu kötülüğü yapanın cezasını kendi elleriyle verecektir…

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Serhat Teoman, Canan Ergüder, Kubilay Aka, Songül Öden, Show Tv, Oğlum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlum'da dün akşam neler oldu? Zeynep, Tuğrul'un teklifini kabul edecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oğlum'da dün akşam neler oldu? Zeynep, Tuğrul'un teklifini kabul edecek mi? - Son Dakika
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