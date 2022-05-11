Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi? - Son Dakika
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Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?

11.05.2022 14:34

Bu akşam bölümüyle izleyicisiyle buluşan Oğlum dizisinde Sokakta Tuğrul'un resmini görünce onu tanıyan Melahat, Demet'e ormanda gördüklerini anlatıyor. Melahat Tuğrul'un olay günü ormanda mezar kazdığını söylerken Demet, Melahat'a o gün küçük bir çocuk görüp görmediğini soruyor.

Başrolünde Songül Öden, Nihal Yalçın ve Canan Ergüder'ün yer aldığı Oğlum dizisinde Kaan'ı ormanda gören Melahat'ın anlatacakları büyük bir merakla bekleniyor.

OĞLUM DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Melike ve İlyas, kızları Ceren'in hamlesi ile büyük bir vicdan muhasebesinin içine düşerler. Bu sırada Tuğrul'un kaybolması olayında İlyas'ın parmağı olabileceğini düşünen Sedat, ipuçlarının peşine düşer. Artık herkes için çember giderek daralmaktadır. Zeynep ise yaşanılan olaylardan sonra Efe'nin bu ortamdan uzaklaşmasının onun için daha iyi olacağını düşünür ve Şile'den taşınmaya karar verir. Zeynep'in Şile'den gidişini durduran olaylar zinciri ise hikayenin seyrini tamamen değiştirecektir.

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Canan Ergüder, Songül Öden, Oğlum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi? - Son Dakika


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