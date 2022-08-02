Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım

02.08.2022 14:55

İstanbul'da sahne alan Yıldız Tilbe, "Eteğini çıkar" diye bağıran kadın hayranına çıkıştı. Şarkı söylemeye aran veren Tilbe, Seni sahneye çıkartıp eteğini de çıkartırım. Allah herkesi özgür yaratmış ama insanlar, insanları rahat bırakmıyor" serzenişinde bulundu.

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Tilbe, bir ara kadın hayranından gelen "Eteğini çıkar" sözüyle neye uğradığını şaşırdı.

"SENİN SAHNEDE ETEĞİNİ ÇIKARTIRIM"

Sahneye yeşil ip detaylı bir elbiseyle çıkaran Tilbe, kendisine "Eteğini çıkar" diyen hayranına "Seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım. Bana 'eteğini çıkar' diyor.Önce sen yap da göreyim, belki ben de yaparım. Herkes özgürdür hayatım. Allah herkesi özgür yaratmış ve dünyaya bırakmış. Ama insanlar, insanları rahat bırakmıyor" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500

Yıldız Tilbe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
14:06 Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:43 Ukrayna'da lise öğrencilerine temel savunma ve silah kullanım dersleri veriliyor
13:42 Afrika ülkesi Angola'da toprağı kazan işçi, 300 yıl sonra ilk kez pembe elmas buldu
13:22 ABD'den Tayvan'a üst düzey ziyaret iddiası ortalığı karıştırdı! Çin harekete geçti
13:20 Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 15:09:12. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement