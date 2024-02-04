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Onur Büyüktopçu, Oyunculuk Sektörüne Göndermelerde Bulundu - Son Dakika
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Onur Büyüktopçu, Oyunculuk Sektörüne Göndermelerde Bulundu

Onur Büyüktopçu, Oyunculuk Sektörüne Göndermelerde Bulundu

Onur Büyüktopçu, 'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle ünlenmiş ve 'Yemekteyiz' programını sunmuştu. Geçtiğimiz yıl televizyon projeleri için teklif alamadığına sitem eden Büyüktopçu, yapımcıların herkesi aynı işte görmekten sıkıldığını ve kendisine farklı roller teklif edilmediğini belirtti.

04.02.2024 00:12
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Onur Büyüktopçu, 2015 yılında yayınlanan 'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle ünlenmişti.

Büyüktopçu bir dönem 'Yemekteyiz' programının sunuculuğunu üstlenmişti.

Geçtiğimiz yıl yaz ayında televizyon projeleri için oyunculuk ya da sunuculuk teklifi gelmemesine sitem eden Onur Büyüktopçu bu defa 'Aramızda Kalmasın'a konuştu:

Oyunculuk sektörüne ağır göndermelerde bulunan Onur Büyüktopçu, "Yapımcılar ya 'Koriş' gibi olmamı istiyorlar ya da başka rol getirmiyorlar" dedi.

"Yapımcıların da biraz silkelenmesi lazım. Herkesi aynı işte görmekten midem bulandı" diyen Büyüktopçu sitem etti.

Kaynak: Magazinkolik

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