Orkestra Şefi Armağan Şenol Yaşamını Yitirdi

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"Armağan Şenol ve Arkadaşları" isimli orkestrası ile 1950'li yıllarda şöhrete kavuşan orkestra şefi, şarkıcı ve oyuncu Armağan Şenol yaşamını yitirdi.

Çeşitli plaklar çıkaran ve beste yapan Şenol'un kızı, oyuncu ve şarkıcı Parla Şenol, 96 yaşında hayatını kaybeden babasıyla ilgili haberi duyurdu.

"DUYGULARIM SAYFALARA SIĞMAZ"

Parla Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

" Türkiye'nin caz, tango gibi Batı müziği alanlarındaki öncü ve önemli sanatçısı babam... 96 yıl boyunca atladı, zıpladı, yandı, yaktı, şakıdı ve sonunda 27 Nisan gecesi kuş gibi uçtu gitti... Duygularım sayfalara sığmaz. Kısacası onun kızı olmayı çok sevdim."