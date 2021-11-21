Oyuncu Burak Deniz yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Didem Soydan'dan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Burak Deniz, ayrılık acısını çabuk unuttu. Deniz, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında kız arkadaşlarıyla görüntülendi.
Burak Deniz, "Didem Soydan'ın iddialı paylaşımları sizi rahatsız ettiği için mi bu ilişki bitti?" sorusuna, "Alakası bile yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını verdi.
Ayrılık nedenlerini açıklamayan Deniz, yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi. Burak Deniz ve kız arkadaşı, gazetecilerden kaçmak istese de başarılı olamadılar.
Kaynak: Snob Magazin
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