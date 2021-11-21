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Oyuncu Burak Deniz yeni kız arkadaşıyla görüntülendi - Son Dakika

Oyuncu Burak Deniz yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

21.11.2021 16:31
Oyuncu Burak Deniz yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Ünlü model Didem Soydan'dan ayrılan oyuncu Burak Deniz, Etiler'deki bir mekan çıkışında yeni kız arkadaşıyla görüntülendi. Gazetecilerin "Didem Soydan'ın iddialı paylaşımları sizi rahatsız ettiği için mi bu ilişki bitti?" sorusuna Deniz, "Alakası bile yok. Biz geri kafalı mıyız?" cevabını verdi.

Didem Soydan'dan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Burak Deniz, ayrılık acısını çabuk unuttu. Deniz, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında kız arkadaşlarıyla görüntülendi.

"GERİ KAFALI MIYIZ?"

Burak Deniz, "Didem Soydan'ın iddialı paylaşımları sizi rahatsız ettiği için mi bu ilişki bitti?" sorusuna, "Alakası bile yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını verdi.

Didem Soydan'dan ayrılan Burak Deniz, yeni kız arkadaşıyla yakalandı

GAZETECİLERDEN KAÇMAK İSTEDİLER

Ayrılık nedenlerini açıklamayan Deniz, yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi. Burak Deniz ve kız arkadaşı, gazetecilerden kaçmak istese de başarılı olamadılar.

Didem Soydan'dan ayrılan Burak Deniz, yeni kız arkadaşıyla yakalandı
Oyuncu Burak Deniz yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Oyuncu Burak Deniz yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Didem Soydan, Burak Deniz, Etiler, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Burak Deniz yeni kız arkadaşıyla görüntülendi - Son Dakika Magazin


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