Ünlü Oyuncu Ameliyatsız 50 Kilo Verdi!

"Avlu" dizisinin sevilen karakteri "Hüso" ile hayatımıza giren Hüseyin Turunç değişimiyle dikkat çekti.

Spor ve sağlıklı beslenme programı ile ameliyat olmadan 8 ayda 50 kilo veren Turunç'un zayıflama sırrının; "her gün hiç aksatmadan disiplinli spor, günde 2 öğünden oluşan sağlıklı bir diyet programı ve her gün aynı saatte düzenli 8 saat uyku" olduğu öğrenildi.

"Avlu", "Bir Annenin Günahı", "Ayak İşleri" gibi projelerde canlandırdığı karakterlerle sevilen başarılı oyuncu, hayat verdiği birbirinden farklı karakterlerle ve değişimiyle beğeni topluyor.