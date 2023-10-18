Oyuncu Şebnem Dönmez'in annesi vefat etti

Yalan Dünya, Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Medcezir, Avlu, Zemheri ve Yasak Elma gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şebnem Dönmez'in annesi yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şebnem Dönmez annesi Saadet Dönmez, iki aydır pıhtı atması sonucu hastanede tedavi görüyordu. Hastanede yaşam mücadelesi veren anne Dönmez, pazar sabahı yaşamını yitirdi. 72 yaşında vefat eden Saadet Dönmez, son yolculuğuna uğurlandı. Anne acısıyla yıkılan usta oyuncu cenaze töreninde dostlarının desteğiyle ayakta durabildi. Başarılı oyuncu, annesinin vefatıyla ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.