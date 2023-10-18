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Oyuncu Şebnem Dönmez'in annesi vefat etti - Son Dakika

Oyuncu Şebnem Dönmez'in annesi vefat etti

Son Güncelleme: 18.10.2023 09:04

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan başarılı oyuncu Şebnem Dönmez'in annesi yaşamını yitirdi. Dönmez'in annesi 2 ay önce pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Yalan Dünya, Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Medcezir, Avlu, Zemheri ve Yasak Elma gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şebnem Dönmez'in annesi yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şebnem Dönmez annesi Saadet Dönmez, iki aydır pıhtı atması sonucu hastanede tedavi görüyordu. Hastanede yaşam mücadelesi veren anne Dönmez, pazar sabahı yaşamını yitirdi. 72 yaşında vefat eden Saadet Dönmez, son yolculuğuna uğurlandı. Anne acısıyla yıkılan usta oyuncu cenaze töreninde dostlarının desteğiyle ayakta durabildi. Başarılı oyuncu, annesinin vefatıyla ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.

Oyuncu Şebnem Dönmez'in annesi yaşamını yitirdi
Oyuncu Şebnem Dönmez'in annesi yaşamını yitirdi

Şebnem Dönmez, Yalan Dünya, Medcezir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Şebnem Dönmez'in annesi vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Şebnem Dönmez'in annesi vefat etti - Son Dakika
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