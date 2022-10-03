Paris'ten Geldi! Ayağının Tozuyla Sahneye Çıktı

Birçok ülkede turizm sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Egemen Şener'in sahibi olduğu H Grup'un özel gecesi, önceki gün Günay Restoran'da gerçekleşti. Sanat dünyasının ünlü isimleri ve iş insanlarının katıldığı etkinlikte Ebru Yaşar ve Yavuz Bingöl sahne aldı.

Konser için gittiği Paris'ten döner dönmez ayağının tozuyla sahneye çıkan Ebru Yaşar, yorgun olduğunu belirterek "Ancak sahne benim işim, ben burada çok mutluyum ve sizi en iyi şekilde eğlendirmekle görevlendirildim" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil, Cengiz İmren ve Mustafa Topaloğlu da geceye katılanlar arasında yer aldı. Şovmen Erbil yaptığı esprilerle eğlenceye damgasını vurdu.