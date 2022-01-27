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PINAR ALTUĞ O GERÇEĞİ İLK KEZ AÇIKLADI - Son Dakika

PINAR ALTUĞ O GERÇEĞİ İLK KEZ AÇIKLADI

27.01.2022 23:19
PINAR ALTUĞ O GERÇEĞİ İLK KEZ AÇIKLADI

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile Akmerkez'deydi. Ünlü oyuncu, "Eşim ve kızımla 10 yıldır şehrin dışında yaşıyoruz" itirafında bulundu. İşte detaylar...

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden çift, kızları Su Atacan'ın 12 yaşına girdiğini söyledi. Pınar Altuğ, "Su'yu kucağıma aldığım gün dün gibi aklımda. Zaman hızlı geçiyor, kızım çok çabuk büyüdü" dedi.

"KAMP HAYATINI SEVİYORUZ"

Doğaya olan hayranlıklarını anlatan ikili, "Kamp hayatını ve doğayı seviyoruz. Yaklaşık 10 yıldır şehrin dışında yaşıyoruz. Bizim evin orası da kamp yaptığımız yerler gibi. İnekler, kuzular ve koyunlar geçiyor" ifadelerini kullandı.

"SETLERİ ÖZLEDİM"

Uzun yıllar Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, setleri özlediğini açıkladı. Ünlü oyuncu, "Çalıştığım dönemde çok yorulduğum için dizi setlerini özlemem diyordum ama yanıldım. Setleri çok özledim" dedi.

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

2 Eylül 1974 doğumlu olan Pınar Altuğ, liseyi Saint Benoit Fransız Lisesi"nde bitirmiştir. 1994 senesinde ise Miss Turkey seçilmiştir.

Çocuklar Duymasın isimli diziyle tanınan ve Türk halkının sevdiği bir isim haline gelen Altuğ, mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başlamıştır. 17 yaşındayken babasını kaybetmiştir.

Liseden mezun olduktan sonra ise İstanbul'da İşletme bölümünü okumuştur. 21 yaşındayken ise "Miss Turkey" isimli yarışmada birinci olmuş ve adını duyurmaya başlamıştır.

Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakan Pınar Altuğ'un sunuculuk kariyeri 1995 senesinde magazin programları sunmasıyla başlamıştır. Asıl çıkışını ise 2002 senesinde yayınlanan "Çocuklar Duymasın" isimli dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yapmıştır.

Dizi Türkiye'de izlenme rekorları kırmşıtır. 2005 senesine kadar da yayınlanmaya devam etmiştir.

PINAR ALTUĞ'UN EŞİ KİM?

Meltem karakteriyle şöhreti yakalayan Pınar Altuğ, büyük firmaların reklam yüzü de olmuştur. 2008 senesinde Yağmur Atacan ile evlenen Altuğ'un yaptığı bu evlilik yaş farkı sebebiyle uzun süre konuşulmuştu. Altuğ'un bu evlilikten Yağmur adında bir kızı bulunuyor.

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Çocuklar Duymasın, Yağmur Atacan, Pınar Altuğ, su, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin PINAR ALTUĞ O GERÇEĞİ İLK KEZ AÇIKLADI - Son Dakika Magazin


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