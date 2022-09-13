Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den İlk Aşk Paylaşımı Geldi - Son Dakika
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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den İlk Aşk Paylaşımı Geldi

13.09.2022 01:09
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den İlk Aşk Paylaşımı Geldi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melek Şahin konserine el ele gelerek aşklarını ilan etmişti. Sevgililer sosyal medyada da ilk kez birlikte olan fotoğraflarını paylaşıp sevgilerini ifade etti.

Son dönemde Yargı dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz'in adı kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu.

Aralarında aşk dedikoduları çıkan ikili, Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserinde birlikte görüntülenmişti.

Konsere el ele gelen çift, ilk defa birlikteliklerini ilan etmişti.

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran ikili her şeyin güzel gittiğini ve keyiflerinin yerinde olduğunu dile getirmişti.

Sevgililer aşklarını sosyal medyada da ilan etti. Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la olan fotoğrafını 'çok kalp' notuyla paylaştı.

Kaan Yıldırım da sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi ve 'çok' notuyla karşılık verdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Kaan Yıldırım, Melike Şahin, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den İlk Aşk Paylaşımı Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den İlk Aşk Paylaşımı Geldi - Son Dakika
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