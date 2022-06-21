Pirsingleri Dikkat Çekti - Son Dakika
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Pirsingleri Dikkat Çekti

21.06.2022 23:21
Pirsingleri Dikkat Çekti

Başarılı şarkıcı Koray Avcı, önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Yaklaşık 1000 kişilik konser alanını dolduran sanatçı hayranlarına mükemmel bir sahne performansı sergiledi.

Repertuarında dillere pelesenk olan şarkılarına yer veren Avcı, sahne öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Fit vücudu ile tüm dikkatleri üzere çeken Koray Avcı'nın göğüs uçlarına taktığı pirsing gözlerden kaçmadı. Basın mensuplarının " Koray bey erkeklerde pek rastlanan bir durum değil. Pirsingleriniz dikkat çekiyor." demesi üzerine "Arkadaşlar herkesin bir özeli var. Akupunktur gibi düşünün. Biraz sağlık açısından, birazda görsel açından iyi oluyor. Vücudu yapınca onu eksik gördüm biraz o yüzden yapmak istedim. Ben mutlu olduğum şeyleri yapıyorum. Beni yargılayacığını düşündüğüm insanların verdiği kararlar ile hareket etmiyorum. Yakışmıyorda değil, bir yerde yakalarsanız görürsünüz." dedi.

MUSTAFA CECELİ'YLE ÇALIŞTIM

Yeni bir single hazırlığında olan Koray Avcı, şarkı hakkında ser verip, sır vermedi. Şarkıcı, " Bu haftaya klibini çekiyoruz inşallah. Çok güzel bir şarkı oldu. Sürprizi bozayım biraz. Mustafa Ceceli'yle aylardır çalıştık. Onun konseri, benim konserim derken uzamıştı. Şarkıyı bitirdik. İsyankar ve duygusal bir şarkı olacak. Çalışamaya devam" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Snob Magazin

Mustafa Ceceli, Koray Avcı, Magazin, Son Dakika

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