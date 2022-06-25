Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti - Son Dakika
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Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti

25.06.2022 13:14
Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti

Tokat'ta sahipleri tarafımdan süslenerek podyuma çıkarılan buzağılar güzelliklerinin yanı sıra isimleri ile de dikkat çekti.

Tokat'ta sahipleri tarafımdan süslenerek podyuma çıkarılan buzağılar güzelliklerinin yanı sıra isimleri ile de dikkat çekti.

Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından buzağı güzellik yarışmasının 4. düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde düzenlenen yarışmayı izleyenler keyifli anlar yaşadı. Yarışmaya 33 yetiştirici 3 farklı ırktaki buzağılarıyla katıldı. Törende konuşmaların ardından buzağılar podyuma çıktı. Sahipleri tarafından podyumda dolaştırılan buzağılar alkış topladı. Yürümek istemeyen buzağılara biberonla süt verilerek yürümesi sağlandı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada buzağılar sevimlikleri kadar isimleri ile de dikkat çekti. "Sempatik serseri", "Cesur", "Oyunbozan", "Çapkın" isimleri ile buzağılar podyumda boy gösterdi. Jürinin ırk özellikleri kriterlerine göre değerlendirme sonucu Simental ırkında Aybeniz, Holstein ırkında Kumru, Montofon ırkında Oyunbozan birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, milletvekilleri ve STK başkanları tarafından verildi.

Yarışmada birinci olan buzağı sahiplerine süt sağma makinesi, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın hediye edildi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Tokat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti - Son Dakika

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