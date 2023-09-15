Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada 31 milyon liraya satıldı - Son Dakika

Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada 31 milyon liraya satıldı

Son Güncelleme: 15.09.2023 00:33

Prenses Diana'nın beyaz koyunların arasında tek bir siyah koyunun yer aldığı ünlü kazağı, New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde 1,14 milyon dolara (31 milyon TL) alıcı buldu.

Prenses Diana'nın beyaz koyunların arasında tek bir siyah koyunun yer aldığı ünlü kazağı, 1,14 milyon dolara alıcı buldu. Kazağın tasarımı, Diana'nın sembolü olarak tanımlanmıştı.

AÇIK ARTIRMAYI KAZANAN KİŞİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nin 50 bin ila 80 bin dolar satış tahminiyle 31 Ağustos'ta açık artırmaya çıkardığı Prenses Diana'nın, beyaz koyunların arasında tek bir siyah koyunun yer aldığı ünlü kazağı, 1,14 milyon dolara satıldı. Tekliflerin çevrimiçi verildiği açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı.

Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı 1,14 milyon dolara (31 milyon TL) satıldı

PEK ÇOK PARÇADAN DAHA YÜKSEK FİYATA ALICI BULDU

Bir çatı katında martta bulunan kazak, son yıllarda müzayedelerde Prenses Diana'yla bağlantılı satılan diğer pek çok parçadan daha yüksek fiyata alıcı buldu.

POLO MAÇINDA GİYMİŞTİ

Prenses Diana, bu ikonik kazağı, Haziran 1981'de o dönem Galler Prensi olan Charles'la evliliğinden haftalar önce polo maçında giymişti. Kazağın tasarımı, Diana'nın Kraliyet ailesi içindeki yerinin sembolü olarak tanımlanmıştı.

Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı 1,14 milyon dolara (31 milyon TL) satıldı

36 YAŞINDA GEÇİRDİĞİ KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybetmişti. Kazada, Diana'nın sevgilisi Dodi Al Fayed ve şoförü Henri Paul de ölmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Magazin Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada 31 milyon liraya satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada 31 milyon liraya satıldı - Son Dakika
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