"prestij Meselesi" Filmine Hazırlanıyor! Gençliğini Oynayacak İsim Şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

"prestij Meselesi" Filmine Hazırlanıyor! Gençliğini Oynayacak İsim Şaşırttı

26.06.2022 13:21
"prestij Meselesi" Filmine Hazırlanıyor! Gençliğini Oynayacak İsim Şaşırttı

Mahsun Kırmızıgül artık sinema ile müziği bir arada yürütecek. Prestij Müzik yıllarını anlatan "Prestij Meselesi" filmine hazırlandığını açıklamıştı. Kırmızıgül'ün 20'li yaşları konu edilecek. Gençliğini oynayacak isim belli oldu. İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 16 yıl önce Bodrum'da bıraktığı sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül artık sinema ile müziği bir arada yürütecek. 53 yaşındaki sanatçı geçen günlerde usta yapımcı Fatih Aksoy'la iş yemeğinde buluşmuş ve çıkışta 1990 yıllara damgasını vuran Prestij Müzik yıllarını anlatan "Prestij Meselesi" filmine hazırlandığını açıklamıştı.

Kırmızıgül'ün yazıp yöneteceği filmin cast direktörlüğünü Gülden Avşaroğlu yapıyor. Filmde Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'ün 20'li yaşları konu edilecek. Kırmızıgül'ün efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'na ithaf edeceği filmde kendisinin gençliğine 29 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül hayat verecek. Genç Kırmızıgül iki aydır hızlandırılmış oyunculuk eğitimi alıyor. Eylül ayında çekilecek olan filme kadar da eğitim almaya devam edecek. Filmde Haluk Levent ve Özcan Deniz'in gençliğine hayat verecek oyuncuların seçimi sürüyor.

YORUMLAR
500
Başörtüsünü Çıkardı! Son Görüntüsü Şaşırttı! Başörtüsünü Çıkardı! Son Görüntüsü Şaşırttı! Vadipark, yeni ve renkli yüzüyle tekrar kullanıma hazırlanıyor Vadipark, yeni ve renkli yüzüyle tekrar kullanıma hazırlanıyor
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin "prestij Meselesi" Filmine Hazırlanıyor! Gençliğini Oynayacak İsim Şaşırttı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 13:25:21. #1.13#
SON DAKİKA: "prestij Meselesi" Filmine Hazırlanıyor! Gençliğini Oynayacak İsim Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement