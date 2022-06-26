"prestij Meselesi" Filmine Hazırlanıyor! Gençliğini Oynayacak İsim Şaşırttı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 16 yıl önce Bodrum'da bıraktığı sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül artık sinema ile müziği bir arada yürütecek. 53 yaşındaki sanatçı geçen günlerde usta yapımcı Fatih Aksoy'la iş yemeğinde buluşmuş ve çıkışta 1990 yıllara damgasını vuran Prestij Müzik yıllarını anlatan "Prestij Meselesi" filmine hazırlandığını açıklamıştı.

Kırmızıgül'ün yazıp yöneteceği filmin cast direktörlüğünü Gülden Avşaroğlu yapıyor. Filmde Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'ün 20'li yaşları konu edilecek. Kırmızıgül'ün efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'na ithaf edeceği filmde kendisinin gençliğine 29 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül hayat verecek. Genç Kırmızıgül iki aydır hızlandırılmış oyunculuk eğitimi alıyor. Eylül ayında çekilecek olan filme kadar da eğitim almaya devam edecek. Filmde Haluk Levent ve Özcan Deniz'in gençliğine hayat verecek oyuncuların seçimi sürüyor.