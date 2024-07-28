Rafet El Roman, Tekirdağ'da Karpuz Şenliği'nde Muhteşem Konser Verdi - Son Dakika
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Rafet El Roman, Tekirdağ'da Karpuz Şenliği'nde Muhteşem Konser Verdi

Rafet El Roman, Tekirdağ\'da Karpuz Şenliği\'nde Muhteşem Konser Verdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Karpuz Şenliği'nde ünlü sanatçı Rafet El Roman, konserde karpuz kesip tadına baktı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte yüzlerce Tekirdağlı, sanatçının şarkılarıyla coştu.

28.07.2024 00:17  Güncelleme: 00:19
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Karpuz Şenliği'nde ünlü sanatçı Rafet El Roman verdiği muhteşem konserde karpuz kesip tadına baktı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik alanında bir araya gelen yüzlerce Tekirdağlı, sevilen sanatçının şarkılarıyla coştu. Rafet El Roman, sahnede söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, seyircilerle sık sık iletişim kurarak onları da şarkılarına eşlik etmeye davet etti.

Konser esnasında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sahneye çıkarak Rafet El Roman'a karpuz ve çiçek takdim etti. Sanatçı, kendisine takdim edilen karpuzu kesti ve tadına baktı. Gösterilen ilgiden dolayı Tekirdağ halkına teşekkür eden Rafet El Roman, karpuzun tadına baktıktan sonra şarkılarını söylemeye devam etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Rafet El Roman, Tekirdağ'da Karpuz Şenliği'nde Muhteşem Konser Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rafet El Roman, Tekirdağ'da Karpuz Şenliği'nde Muhteşem Konser Verdi - Son Dakika
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