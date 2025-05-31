Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi - Son Dakika
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Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika\'da büyülü bir düğünle evlendi
31.05.2025 12:12
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Yedi yıllık nişanlılıklarının ardından evlenen Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da deniz kenarında düzenlenen göz alıcı bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğününde hem duygusal anlar yaşandı hem de yıldızlar geçidi vardı.

Yedi yıllık nişanlılık sürecinin ardından ünlü şarkıcı Robin Thicke (48), uzun süredir birlikte olduğu model April Love Geary (30) ile evlendi. Çiftin düğünü, Cabo San Lucas, Meksika'da düzenlenen gösterişli bir törenle gerçekleşti.

SAHİLDE ROMANTİK NİKÂH

Çift, üç çocuklarının da tanıklık ettiği törende, okyanus manzaralı romantik bir atmosferde dünyaevine girdi. Gelin Geary, dantelli beyaz bir gelinlik ve uzun fırfırlı bir duvak tercih etti. Duygusal anların yaşandığı törende, Geary'nin gözyaşlarını tutamadığı ve Thicke'in mikrofonla yeminlerini okuduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı. Geary, Instagram Hikayeleri üzerinden törenin görüntülerini paylaşarak takipçilerine ilk kez bu özel günü gösterdi.

ALAN THİCKE'E DUYGUSAL ANMA

Robin Thicke, 2016 yılında hayatını kaybeden babası Alan Thicke'i de unutmadı. Törende ön sıradaki bir koltuk boş bırakıldı ve arkasına "Alan Thicke'ın Anısına Sevgiyle" yazılı bir not iliştirildi. Bu jest, törene duygusal bir anlam kattı.

Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

AİLEDEN ANLAMLI KATILIM

April Geary, nikâh masasına babasının kolunda yürüdü. Robin Thicke ise altar yolunda, çiftin iki yaşındaki oğulları Luca Patrick ile el ele yürüdü. Küçük Luca, "Yüzük Güvenliği" yazılı çantası ve siyah smokiniyle ilgi odağı oldu.

YILDIZLARLA DOLU DAVETLİ LİSTESİ

TMZ'nin haberine göre düğüne pek çok ünlü ismin davet edildiği öğrenildi. Leonardo DiCaprio, Usher ve Community dizisi oyuncularından Ken Jeong'un davetliler arasında olduğu bildirildi. Ancak Geary'nin paylaşımlarında bu isimlerin törende yer alıp almadığı netlik kazanmadı.

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Son Dakika Magazin Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi - Son Dakika

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