 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rozetini Meral Akşener taktı! Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika

Rozetini Meral Akşener taktı! Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı

Son Güncelleme: 11.10.2023 11:24

Siyasete atılma kararı alan başarılı sanatçı Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı. Safranbolu belediye başkan adayı olan Peker'e rozetini Meral Akşener taktı.

Sanat kariyerinin yanı sıra Safranbolu belediye başkanı olmak için çalışmalar yapan sanatçı Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı. Hakan Peker'e rozetini Meclis'teki grup toplantısında Meral Akşener taktı.

MERAL AKŞENER ANONSU DUYUNCA ARAYA GİRDİ

Bugün yapılan İYİ Parti kongresinin başında Hakan Peker sahneye davet edilirken "Aramızda bulunan kıymetli misafirimiz" denildi. Araya giren Meral Akşener ise "Yok artık misafir değil" diyerek tepki gösterdi. Akşener'in ardından Peker, sahneye şu sözlerle davet edildi: "Ünlü pop müzik sanatçısı, şarkı sözü yazarı, müzik yapımcısı ve eski Pop-Sal başkanı, milli şuuru yüksek, vatan sevdalısı Karabük Safranbolu belediye başkan adayımız sayın Hakan Peker'i Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından rozeti takılmak üzere kürsüye davet ediyorum."

Rozetini Meral Akşener taktı! Hakan Peker, İYİ Parti'nin Safranbolu belediye başkan adayı olacak

ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

Partiye katılan sanatçı Hakan Peker'e rozetini takan Akşener "Bir sanatçı, hayatını o yönde kazanan bir arkadaşımız. Memleketinde daha iyi işler yapmayı göze alarak belediye başkan adayı oluyor ve kayıplarının hiçbiri umurunda değil. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Rozetini Meral Akşener taktı! Hakan Peker, İYİ Parti'nin Safranbolu belediye başkan adayı olacak

Meral Akşener, Hakan Peker, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rozetini Meral Akşener taktı! Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Ay ve hafta verdiler! İşte Beşiktaş'ın seçime gideceği tarih
13:53 Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında konuştu: Bizde 4-5 kat fazla para teklif ettiler gitmedi
13:35 Yolda yürüyen kadın, kaldırımda oluşan çukura düştü
13:06 Kocaelispor'da yüz kızartan olay! Futbolcunun kolyesi çalındı, hırsız tanıdık çıktı
13:04 Bakan Işıkhan tartışmalara noktayı koydu! 5 bin liralık emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir savaş değil katliamdır
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diğer partilere davet: Kapımız herkese açık
12:24 Juventus'ta neler oluyor? Nicolo Fagioli'nin İşlediği suç doğrulanırsa yıllarca futboldan men edilecek
12:23 Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk sinyali verdi
11:54 ABD ve İsrail'e şirin görünmek isteyen bir ülke daha Gazze'deki katliama ortak olmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2023 14:27:13. #1.11#
SON DAKİKA: Rozetini Meral Akşener taktı! Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement