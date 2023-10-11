Rozetini Meral Akşener taktı! Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı

Sanat kariyerinin yanı sıra Safranbolu belediye başkanı olmak için çalışmalar yapan sanatçı Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı. Hakan Peker'e rozetini Meclis'teki grup toplantısında Meral Akşener taktı.

MERAL AKŞENER ANONSU DUYUNCA ARAYA GİRDİ

Bugün yapılan İYİ Parti kongresinin başında Hakan Peker sahneye davet edilirken "Aramızda bulunan kıymetli misafirimiz" denildi. Araya giren Meral Akşener ise "Yok artık misafir değil" diyerek tepki gösterdi. Akşener'in ardından Peker, sahneye şu sözlerle davet edildi: "Ünlü pop müzik sanatçısı, şarkı sözü yazarı, müzik yapımcısı ve eski Pop-Sal başkanı, milli şuuru yüksek, vatan sevdalısı Karabük Safranbolu belediye başkan adayımız sayın Hakan Peker'i Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından rozeti takılmak üzere kürsüye davet ediyorum."

ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

Partiye katılan sanatçı Hakan Peker'e rozetini takan Akşener "Bir sanatçı, hayatını o yönde kazanan bir arkadaşımız. Memleketinde daha iyi işler yapmayı göze alarak belediye başkan adayı oluyor ve kayıplarının hiçbiri umurunda değil. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.