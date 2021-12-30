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Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar - Son Dakika

Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar

30.12.2021 09:06
Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar

Her hafta çarşamba akşamları ekranlarda fırtınalar estiren Sadakatsiz'in 29 Aralık tarihli son bölümünde Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirirken Ali'nin trafik kazası geçirmesi ekranlara damga vurdu.

Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in 45. son bölümünde Volkan ile Derin'in boşanma davası çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki tavrı soru işaretlerine neden olurken Ali'nin ölüp ölmeyeceği de merak dolu anlara neden oldu.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

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Sadakatsiz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar - Son Dakika
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