Sadakatsiz'in bu akşamki bölümünde neler olacak? Hatalarına yeni halkalar ekleyen Derin ne yapacak? Gönül, Volkan ile olan sorununu çözebilecek mi?

Kanal D'nin başarılı dizisi Sadakatsiz'de sona doğru yaklaşılıyor. Final yapmaya hazırlanan dizide hikayenin sonunun nasıl biteceği şimdiden merak konusu oldu.

NİL VE SELÇUK YENİ BİR YOL AYRIMINA GELİR

Volkan'ın yaralanması ile Asya, Ali'nin babasını kaybetme ihtimaliyle sarsılır.

Sürpriz bir haber alan Nil ve Selçuk yeni bir yol ayrımına gelir. En zor zamanında yanında bir kez daha Onur'u bulan Derin, ummadığı bir anın içine çekilir.

GÖNÜL, VOLKAN SORUNUNU KÖKÜNDEN ÇÖZMEYE KARARLI

Hata üstüne hata yapan Derin yolun sonuna geldiğini hissederken, Gönül Volkan sorununu kökünden çözmeye kararlıdır.