Kanal D'nin başarılı dizisi Sadakatsiz'de sona doğru yaklaşılıyor. Final yapmaya hazırlanan dizide hikayenin sonunun nasıl biteceği şimdiden merak konusu oldu.
Volkan'ın yaralanması ile Asya, Ali'nin babasını kaybetme ihtimaliyle sarsılır.
Sürpriz bir haber alan Nil ve Selçuk yeni bir yol ayrımına gelir. En zor zamanında yanında bir kez daha Onur'u bulan Derin, ummadığı bir anın içine çekilir.
Son Dakika › Magazin › Sadakatsiz'in bu akşamki bölümünde neler olacak? Hatalarına yeni halkalar ekleyen Derin ne yapacak? Gönül, Volkan ile olan sorununu çözebilecek mi? - Son Dakika