Sadakatsiz'in bu akşamki bölümünde neler olacak? Hatalarına yeni halkalar ekleyen Derin ne yapacak? Gönül, Volkan ile olan sorununu çözebilecek mi? - Son Dakika
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Sadakatsiz'in bu akşamki bölümünde neler olacak? Hatalarına yeni halkalar ekleyen Derin ne yapacak? Gönül, Volkan ile olan sorununu çözebilecek mi?

18.05.2022 15:44
Sadakatsiz'in bu akşamki bölümünde neler olacak? Hatalarına yeni halkalar ekleyen Derin ne yapacak? Gönül, Volkan ile olan sorununu çözebilecek mi?

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Finale yaklaşan dizinin 59.bölümünde hata üstüne hata yapan Derin yolun sonuna geldiğini hissederken, Gönül, Volkan sorununu çözmeye kararlıdır.

Kanal D'nin başarılı dizisi Sadakatsiz'de sona doğru yaklaşılıyor. Final yapmaya hazırlanan dizide hikayenin sonunun nasıl biteceği şimdiden merak konusu oldu.

NİL VE SELÇUK YENİ BİR YOL AYRIMINA GELİR

Volkan'ın yaralanması ile Asya, Ali'nin babasını kaybetme ihtimaliyle sarsılır.

Sürpriz bir haber alan Nil ve Selçuk yeni bir yol ayrımına gelir. En zor zamanında yanında bir kez daha Onur'u bulan Derin, ummadığı bir anın içine çekilir.

GÖNÜL, VOLKAN SORUNUNU KÖKÜNDEN ÇÖZMEYE KARARLI

Hata üstüne hata yapan Derin yolun sonuna geldiğini hissederken, Gönül Volkan sorununu kökünden çözmeye kararlıdır.
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Sadakatsiz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'in bu akşamki bölümünde neler olacak? Hatalarına yeni halkalar ekleyen Derin ne yapacak? Gönül, Volkan ile olan sorununu çözebilecek mi? - Son Dakika


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