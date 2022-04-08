Sadettin Saran'ın aşk yaşadığı isim bambaşka biri çıktı! Adı Birce Akalay'la aşk dedikodularına karışmıştı - Son Dakika

Kaz Dağları'nda aynı dakikalarda fotoğraf paylaşan Sadettin Saran ve Birce Akalay'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti.

"AŞK DURUMU İMKANSIZ"

Önceki gece Beyoğlu'nda görüntülenen Akalay, "Sadettin Saran ile aynı arkadaş ortamında bulunduk ama aşk durumu imkansız. Dilara Karabay çok sevdiğim bir dostum. Bu haberlerin kötü maksatla yapıldığını düşünüyorum. O yüzden büyütülecek bir konu değil" diyerek aşk iddiasını yalanladı.

GÖNLÜNÜ ÜNLÜ YAPIMCIYA KAPTIRDI

Snob Magazin'in özel haberine göre; İş insanı Sadettin Saran'ın, 2 aydır film yapımcısı ve yüzücü Tuba Güvelioğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Tuba Güvelioğlu'nun, geçtiğimiz hafta sonu Kaz Dağları'nda bulunan Sadettin Saran'a eşlik ettiği öğrenildi. İkili, yan yana poz vermemeye özen gösteriyor. Çiftin ortak noktaları ise sportif bir kişiliğe sahip olmaları. Saran ile Güvelioğlu'nun en büyük tutkusu yüzmek.