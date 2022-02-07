Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetini Anlattı! Şok Detaylar...

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 kişi Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltında olan 16 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

65 BİN LİRALIK BORÇ

Bakırköy Adliyesine gönderilen şüphelilerin, ilk ifade ve sözlü beyanlarında olayla ilgili detayları da anlattıkları öğrenildi.

Kadir Yasak'ın emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü.

Yasak kardeşlerin "İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi. Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı" dedikleri öğrenildi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Cinayet silahını kullandığı iddia edilen ve 7 el ateş eden Kadir Yasak'ın "Konuşma sırasında hakaret ve küfürleşme yaşandı.

Kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu" dediği öne sürüldü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü; Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Ünlü avukat, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.