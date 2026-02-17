Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı - Son Dakika
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

17.02.2026 23:04
Ünlü oyuncu Şafak Sezer, bir oyunun galasına 23 yaşındaki kızı Sudem ile katıldı. Sudem'in babasına olan benzerliği dikkat çekerken, görenler, "Babasının aynısı" yorumunu yaptı.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, katıldığı bir oyunun galasında 23 yaşındaki kızı Sudem ile birlikte boy gösterdi. Gece boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken baba-kız, basın mensuplarına birlikte poz verdi. Sade şıklığıyla beğeni toplayan Sudem, zarafetiyle göz doldurdu.

BABASINA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Gala görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Sudem'in babasına olan aşırı benzerliği gündem oldu. Takipçiler, "Babasının kopyası" yorumlarında bulunarak şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şafak Sezer ve kızının bu samimi görüntüleri, kısa sürede en çok konuşulan magazin haberleri arasına girdi.

