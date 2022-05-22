Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın - Son Dakika
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Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın

22.05.2022 21:40

Şarkıcı Safiye Soyman, aldatmakla ilgili sorulan soruya, "Benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun. Her erkek yapıyordur, çok tapan da vardır kadınlarına bu yüzden istisnalar kaideyi bozmaz." ifadelerine yer verdi.

Konserleri için kıyafet baktığı Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı Safiye Soyman'a Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" açıklamaları soruldu.

DERYA TUNA'YA HAK VERDİ

Derya Tuna'nın söylediklerine hak veren Soyman, "Derya doğru söylemiş, hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hemcinslerimiz yapıyor doğru. Çok rahatsız eden erkekler var, kadınları ama her şey kadının elinde. İstemezse istemez, red ederse red eder. Bize de böyle asılanlar oldu, teklif edenler oldu, bakışlar çok önemlidir göz bakışları. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor" dedi.

Safiye Soyman'dan tartışma yaratacak aldatma açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa yapsın

"SİZE BELLİ EDİYORSA YALLAH DEYİN"

Muhabirlerin "İrem Derici ve Cem Belevi olayı hakkında neler söylemek istersiniz? Cem Bey'in ikinci telefonu ortaya çıktı, orada çapkınlık yaptığına dair. Siz böyle bir ana denk gelseniz, Faik Bey'e tepkiniz ne olurdu?" sorusuna üzerine ise Soyman şu ifadeleri kullandı:

"Adam şirket mi yönetiyor? Şirket yönetir, kendi normal özel telefonu çalışmaması için. Ama aldatma telefonu derseniz bu beni aşar. Böyle bir şeyi Faik Bey'de görsem iş adamı kendisi, iş için derim ama yine de işkillenirim. Hele bir de iş yerinde kalıyorsa telefonu ben de Faik Bey'den şüphelenirim, kızarım. İrem'in yaptığı doğru. Adamın ne demek yani ikinci telefonu? Adamın çapkınlık telefonu olmaz. Ben eğer kafamda kurduysam, onun telefonunu da karıştırırım ona dedektifte tutarım. Ama adamı seviyorsam o işlere hiç bulaşmam. Bu yüzden eşlerinizi lütfen geçinmek istiyorsanız, seviyorsanız onu çok karıştırmayın. Size belli ediyorsa, gözünüze gözünüze sokuyorsa o zaman hadi yallah deyin"

"YAPIYORSA YAPIYOR AMA BANA HİSSETTİRMEDEN YAPSIN"

Muhabirlerin "Gizli yapıyorsa, haberiniz olmadan bir çapkınlık yapıyorsa o zaman birazcık tolerans mı gösterin diyorsunuz?" sorusuna ise Soyman, yeni tartışma yaratacak sözlerle yanıt verdi:

"Tolerans değil, benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun. Her erkek yapıyordur, çok tapan da vardır kadınlarına bu yüzden istisnalar kaideyi bozmaz. Her erkek yapar derken eşlerine tapanları eleyelim. Ama benim Faik'im yapmaz, geçenlerde böyle bir haber çıkmıştı, o herkesin Faik Abisi. Ama gizli bir yerde yaparsa bırakırım, benim ile işim yok hadi yallah der bırakarım" dedi.

Safiye Soyman'dan skandal aldatma açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
Safiye Soyman'dan skandal aldatma açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
YORUMLAR
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Tescilli Güzelle Böyle Yakalandı Tescilli Güzelle Böyle Yakalandı

Safiye Soyman, Derya Tuna, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Safiye Soyman'dan skandal 'aldatma' açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın - Son Dakika
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