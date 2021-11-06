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Saldırıya uğradı! O anları ilk kez anlattı - Son Dakika

Saldırıya uğradı! O anları ilk kez anlattı

06.11.2021 11:27
Saldırıya uğradı! O anları ilk kez anlattı

Geçtiğimiz eylül ayında Barselona'da oğlu Milan ile yaban domuzlarının saldırısına uğrayan şarkıcı Shakira, olayla ilgili konuştu. Ünlü yıldız, domuzlar tarafından pusuya düşürüldüğü esnada etraftaki insanların kendilerine yardım etmediğini ve sadece izlediklerini söyledi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, geçtiğimiz eylül ayında Barselona'da oğlu Milan ile birlikte yaban domuzlarının saldırısına uğramıştı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan pop yıldızı, Glamour'a verdiği bir röportajda yeni açıklamalarda bulundu.

Shakira, "Oğlum Milan'ı parkta yürüyüşe çıkarmıştım ve ona biraz dondurma almıştım. Parktaki banklardan birine oturmuştuk ve sadece kendi işimize bakıyorduk.

Sonra arkadan iki dev yaban domuzu gelip bizi pusuya düşürdü ve çantamı kaptı!" diye konuştu.

44 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sözlerini "Ben de 'Aman Tanrım! Aman Tanrım!' diyordum ve çığlıklar atıyordum çünkü çantamı götürüyorlardı ve telefonum, araba anahtarlarım, her şeyim onun içindeydi! Sanki beni anlayacaklarmış gibi... ve insanlarsa sadece izliyordu, hiçbir şey yapmıyorlardı!" diyerek sürdürdü.

Domuzların oğlu için hazırladığı sandviçin peşinde olduğunu öne süren şarkıcı, "Çantamı karıştırmaya başladılar… Oğlumun sandviçi çantanın içindeydi, belli ki bu yüzden bu kadar ilgilendiler. Sonra da sandviçi alıp uzaklaştılar ve çantamı bıraktılar. Korkunçtu!" ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğradı! O anları ilk kez anlattı
Saldırıya uğradı! O anları ilk kez anlattı
Saldırıya uğradı! O anları ilk kez anlattı
Saldırıya uğradı! O anları ilk kez anlattı
Saldırıya uğradı! O anları ilk kez anlattı
Saldırıya uğradı! O anları ilk kez anlattı

Glamour, Shakira, Milan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Saldırıya uğradı! O anları ilk kez anlattı - Son Dakika Magazin


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